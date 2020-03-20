美股19日持續震盪，道瓊工業指數早盤一度跌逾720點，終場上漲188點、漲幅近1%；受新冠肺炎影響導致許多人需在家工作，帶動相關科技概念股上漲，其中那斯達克指數漲幅逾2%，讓美股總算收復一度失守的2萬點大關。

綜合外電報導，美股近期受新冠肺炎疫情重挫，多次出現熔斷機制，但在美國聯邦準備理事會（Fed）兩度緊急降息並重啟購債後，加上財政部願意發行更多債券來反制疫情衝擊，讓緊繃的融資市場得以舒緩。

雖然美股開盤走低，道瓊工業指數早盤一度跌逾3%，終場上漲188.27點，漲幅0.95%，收在20087.19點。標準普爾500指數上漲11.29點，漲幅0.47%，收在2409.39點。

此外，由於受疫情衝擊導致許多民眾必須在家工作，帶動相關科技股，影音串流業者網飛（Netflix）、電子商務巨擘亞馬遜（Amazon.com），以及視訊會議技術供應商Zoom Video Communications等與遠距離上班或因居家隔離所需之產業股票表現亮眼，而科技股為主的那斯達克綜合指數上漲160.73點，漲幅2.3%，收在7150.58點。

(中時電子報)