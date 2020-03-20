《日股》春分日，日股休市 07:442020/03/20 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本周五（3月20日）為春分日國定假日，日股休市。 (時報資訊) #日股 #春分 #休市 #國定假日 #周五 也許您會感興趣 推薦閱讀 美股暴漲暴跌憂慮激升 日股早盤一度跌逾200點 08:572020/03/16 財經 《日股》觀望日銀緊急會議，日經指數晨收小漲0.1％ 11:592020/03/16 財經 《日股》美日央行出拳落空，日股跌至3年半新低 16:312020/03/16 財經 《日股》憂疫情延燒，日經指數劇烈震盪 12:162020/03/17 財經 《日股》國家隊似進場護盤，東證一部指數大漲2.6％ 16:142020/03/17 財經 《日股》日經225指數晨收漲1.74％，富士軟片飆升14.74％ 12:162020/03/18 財經 防疫隔離遇例假日、國定假日 勞動部：雇主仍應給薪 15:472020/03/18 生活 《日股》美股期貨重挫，日經指數轉跌1.68％ 16:142020/03/18 財經 《日股》疫情恐慌籠罩，日經指數晨收跌0.74％ 12:502020/03/19 財經 《日股》恐慌賣壓出籠，日經指數收跌1.04％ 16:142020/03/19 財經 財經熱門新聞 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 美疫情還要燒多久？ 白宮這文件曝光…川普壯膽破功 - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 即時 台積電大暴彈！台股猛飆逾300點 9千點到手 - 即時 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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