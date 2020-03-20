新冠肺炎疫情衝擊全球股市，國安基金臨時委員決議，授權執行秘書動用國安基金穩定股市，財政部長蘇建榮表示，授權從今(20)日開始，沒有設定截止期限，將視情況執行護盤，國安基金「來無影，去無蹤」，何時進場不會對外說明。

國安基金周四下午召開臨時委員會議，就近期國內外疫情進展、經濟情勢及金融資本市場動態充分討論。考量近期國際股市受COVID-19(新冠肺炎)疫情持續擴散影響投資信心，各國採行嚴格之抗疫作為減損全球經濟發展動能，投資恐慌心理升高，衝擊金融市場穩定，造成國際股匯市動盪，全球股市紛紛重挫。

基於國際疫情持續擴散，經濟復甦前景不明，金融市場仍不穩定等負面因素，影響國內投資人信心。國安基金管理委員會經全體委員討論及共識決議，認為已符合國家金融安定基金設置及管理條例第8條「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時」之情形，決議授權執行秘書動用資金執行市場安定任務。

財政部長蘇建榮指出，台股在上週之前，跌幅相對國際股市平穩，但這週台股相對其他股市跌幅較深，同時歐美疫情這兩週產生比較大的變化。因此授權讓國安基金可以預先準備，比較有彈性。

財政部長蘇建榮表示，國安基金可運用資金總額共新台幣5000億元，其中2000億元為國庫持有的公股股票，由財政部質押借款，另外3000億元是財政部向四大基金借錢，需要歸還也要付利息，因此歷來6次進場都是動用公股。

(時報資訊)