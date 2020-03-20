新冠肺炎疫情不斷升溫，各國都積極找尋治療藥物及疫苗，其中由美國吉利德科學公司研發的「瑞德西韋」更是被寄予厚望，張上淳也於昨午的記者會上表示，台灣目前已開始臨床試驗，符合使用條件的病患就有機會使用。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳於昨午記者會上表示，隨著時間的改變，各國的指引也不斷更新，國內對臨床處置的指引也持續更新，而大家非常關心的「瑞德西韋」，台灣也開始臨床試驗，對於參與臨床試驗的醫院以及符合使用條件的病患，就有可能會使用。

張上淳指出，目前已上市的藥物中，像是「抗愛滋藥物搭配干擾素」的治療，也是臨床試驗當中建議給予的，因此，台灣目前的確有部分個案，有使用抗愛滋藥物的療法。

張上淳說，最近這兩、三天有些新發表「可能有效」的藥物，但台灣是否會將其放入臨床治療指引，還需要更多科學證據，而專家們目前也正評估、討論中。

(中時電子報)