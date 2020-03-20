高雄市長韓國瑜在今年年初的總統大選中慘敗，這樣的結果讓許多韓粉相當震驚，也爭相檢討韓國瑜到底為什麼會輸得這麼慘。

網友討論。

一位網友提到，可能是因為韓國瑜在選舉的過程中太過於口無遮攔，金句連發，若韓國瑜像近來的表現一樣的，低調做事，頭不要抬得太高，縱使在當高雄市長只有三個月就選總統，搞不好還是有機會可以選贏蔡英文？

這篇文章引起討論，有人認為，韓國瑜半路殺出，要選上總統本來就很難，而且韓國瑜會輸這麼多票，不只該檢討韓國瑜的嘴巴，「韓粉也有很大的責任」，如果沒有那些與人起爭議的韓粉，韓國瑜的對外形象也不會這麼差。

更有人提到，韓國瑜的瘋狂是一體兩面的，如果沒有韓國瑜的大鳴大放，也就不會有這多死忠的韓粉幫他催出五百多萬票，若是韓國瑜不口無遮攔，可能會增加部分的理性選民選票，但是韓粉的熱情相對減少，一來一往，結果恐怕不會差到太多。

(中時電子報)