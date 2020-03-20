特殊學名藥廠美時(1795)受惠外銷市場與亞洲區域雙引擎策略成功，2019年度營收及獲利皆創公司成立來的歷史新高。2019年度合併營收為新台幣91.2億元，年增約43%，毛利率維持在46%，合併營業利益達新台幣6.8億元、年增148%，每股盈餘2.74元，較去年同時成長6倍。

展望2020年度，美時旗下的第二代減重用藥Qsymia在今年1月即有亮眼的營收表現，預期將為首季營運貢獻頗多。去年底收購的東南亞市場藥證尚在轉換階段，待交割程序完成後，預計將會在第2季起貢獻營收，此外，下半年與策略合作夥伴授權合作之品牌產品上市更將為營收獲利挹注新的成長力道。

美時在自有研發品項上，公司下一個重磅級產品血癌用藥Lenalidomide有機會在今年7月份獲得美國FDA的審查通知，可望成為下一波的營收獲利躍升提供堅強根基。

美時在外銷佈局上，利基學名藥品項在全球市場的首波上市已為公司打下穩固的市場先進優勢，包括銷往美國的戒癮含片Buprenorphine/Naloxone與銷往歐洲多個國家的抗癌用藥Lenalidomide、Gefitinib及Vinorelbine等，累計2019年度全球外銷業務(含授權金與供貨)已超過年度合併營收的30%，且上述各項產品學名藥滲透率仍持續攀升，其中戒癮含片Buprenorphine/Naloxone的市佔規模已由去年底未滿10%、而今年3月初已躍升至20%，預計將能延續成長動能。

(時報資訊)