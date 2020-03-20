金管會為鼓勵保險業服務創新，宣布同意11家保險公司運用保險區塊鏈技術，申請試辦「保全／理賠聯盟鏈」服務。保單要保人自7月起，只要在其中1家線上辦理資料變更，在其他家的保單資料將同步更新，保單受益人亦可在線上辦理醫療險、意外險理賠。

此次組成「保險／理賠聯盟鏈」的11家保險公司，包括新光人壽、國泰人壽、台灣人壽、南山人壽、富邦人壽、元大人壽、中國人壽、全球人壽、第一金人壽、國泰產險及富邦產險，自7月1日起試辦半年。

保險局副局長張玉煇舉例，若民眾為上述11家中的A公司保單要保人，同時也是B、C公司保戶，7月起只要在其中一家線上辦理保單個人資料變更，便會透過聯盟鏈同步更新3家的保單相關資訊。而保單受益人亦可在線上辦理醫療險、意外險的醫療理賠。

保險局表示，此舉有助於簡化保戶申請流程、縮短理賠及保全服務申請準備時間，達成單一申請、文件共通效益，以迅速便捷方式，提供符合民眾需要且優質的保險便民服務，將持續鼓勵保險業運用金融科技，提供民眾便捷服務，實現普惠金融，提升產業競爭力。

(時報資訊)