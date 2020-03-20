新冠肺炎疫情全球大爆發，金管會證期局對此要求證券商應再強化相關防疫措施，包括應宣導員工及各級主管避免非必要的公務及非公務出國，並應掌握公司人員出國狀況、採行相關防疫管理措施，自國外返國者應確實依規定進行居家檢疫或自主健康管理。

證期局表示，17日已要求各證券商應在20日前通報防疲計畫與執行情形，並在每周的疫情調查表中，增加填報公司人員出國狀況及防疫控管資訊，包括已出國及未來一定期間預計出國的人數、職務、出國地區、出國期間、回國後執行防疫措施等內容。

保險局15日已緊急通知各保險公司，要求所有人員避免非必要的公務及非公務出國。若董事長、總經理仍要出國，必須先通報保險局說明出國及回國時間、每日行程、隨行人員及防疫準備作為，並要求各公司總經理出任防疫長，每日於防疫長群組更新防疫訊息及措施。

而銀行局除已要求各金控、銀行應控管人員出國流程及人流進出外，18日由主委顧立雄親自主持召開銀行總經理會議，於會中親自宣導相關防疫事項，並敲定雨天不收傘等5大措施，銀行公會當日中午亦召開臨時理事會，做成相關重要決議。

(時報資訊)