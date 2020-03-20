王道銀行(2897)董事會決議將實施庫藏股，預計今天起至5月19日，買回35000張，並將買回公司股份轉讓予員工。此外，董事會亦通過盈餘分派案，將配發特別股現金股利每股0.425元及普通股現金股利每股0.4元。若以昨日收盤價5.42元計算，普通股現金殖利率達7.38％。

王道銀行這次庫藏股買回價格區間為5元至7元，計畫買回35000張，約佔王道銀行已發行股份1.45％；可買回股份總金額上限約為58.74億元，買回庫藏股將轉讓予員工，以激勵員工、增加員工向心力，同時響應主管機關鼓勵上市公司買回庫藏股的政策。

王道銀行2019年稅後淨利為11億元，年增15.27％，加計當年度未分配盈餘調整項目，扣除提列法定盈餘公積並新增迴轉依法提列特別盈餘公積、迴轉自行提列特別盈餘公積後，計分配甲種特別股每股0.425元現金股利、普通股每股新0.4元現金股利。

(時報資訊)