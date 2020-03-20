長榮航(2618)公布2019年財報，上下半年分別遇到罷工及陸客來台的逆風影響，全年營收雖然年增1％，但歸屬母公司業主淨利39.82億元，年減39％，每股盈餘0.83元。董事會通過擬配發每股現金股利0.25元，但配息率僅30％，應主要今年面臨到疫情的衝擊，保留現金因應。

長榮航2019年客運營收1006億元，年增15億元，增幅1.6％，客運承載率81.6％，載客數成長2.3％，單位收益成長0.9％。但上半年受罷工衝擊，6、7月客收較年減18.5％，下半年受反送中運動及陸客來台限縮影響，香港及兩岸航線需求轉淡，經積極轉移運能，開發潛力航線，全年客收維持成長，惟成長幅度不如預期。

2019年貨運營收254億元，年減23億元，減幅8.2％，貨運承載率為78.2％，載貨量減少6.0％，單位收益下滑2.3％，主要受到美中貿易談判進展遲緩，以及全球投資信心與市場需求低迷影響。上半年除農曆年前有一波出貨潮外，已無往常明顯淡旺季，下半年貨量雖較上半年增加12.8％，惟市場艙位供過於求，單位收益較上半年下滑1.1％。

(時報資訊)