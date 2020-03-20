半導體測試介面設備商穎崴（6515）因股票達公布注意交易資訊標準，依規定公布財報。2020年2月自結合併營收1.38億元，月減25.93％、年增22.51％。但稅後淨利0.51億元，月增達71.3％、年增達2.1倍，每股盈餘1.7元，優於1月0.99元及去年同期0.58元。

合計穎崴2020年1～2月自結合併營收3.24億元，年減7％。但稅前獲利1.3億元，年增達30.5％，稅後淨利0.81億元，年增達28.03％，每股盈餘（EPS）2.69元，優於去年同期2.24元。

穎崴2019年第四季自結合併營收6.91億元，雖季減17.32％、但年增達45.05％。稅前獲利1.35億元，季減38.22％、年增達69.41％。稅後淨利1.09億元，季減37.89％、年增達70.47％，每股盈餘（EPS）3.56元，優於前年同期2.25元。

合計穎崴2019年下半年合併營收15.28億元，年增達53.99％。稅前獲利3.54億元，年增達64.5％。稅後淨利2.84億元，年增達67.22％，每股盈餘（EPS）9.47元，優於前年同期5.98元。

穎崴去年11月19日以320元參考價登錄興櫃交易，最高曾上探595元。惟新冠肺炎疫情造成台股波動劇烈，股價一路震盪拉回，19日股價跌破200元關卡，終場重挫15.51％、收於174.9元，創登錄興櫃以來新低。

穎崴表示，公司9成以上研發生產在台灣，產能幾乎不受影響，首季稼動率仍趨近滿載。中國大陸方面，子公司蘇州亦崴於16日全面復工，上海磐時亦已完成準備全面復工，目前中國大陸子公司皆已全面復工。

(時報資訊)