精誠(6214)董事會通過2019年財報，全年稅後淨利18.08億元，創歷年新高，年增達72％，每股稅後盈餘為7.31元，擬配發現金股利每股5元，也連續6年發放5元的現金股利，以昨日收盤價計算，現金股息殖利率達7.46％。

總計精誠去年合併營收為220.51億元，年成長13％，刷新歷史新高，合併稅後淨利18.08億元，年成長72％，也創下歷史新高。精誠表示，2019年營收淨利雙創新高主要來自收購兼併產生的綜效，包含併購鼎盛資科、投資宏誌科技、敦新科技、景竣實業與藍新資訊等，加上財務投資收益與四方精創股權處分及帳上評價利益的挹注。

在本業營運方面，有來自金融業不斷成長的數位轉型需求與政府前瞻基礎建設計畫等大型專案認列貢獻；而企業越趨注重消費者體驗與行為分析，也為零售流通產業以及行動支付市場持續加溫，帶動新一波成長動能。此外，大陸與香港市場去年受惠雲端服務以及商業軟體需求成長，在爭取部分大型專案有所斬獲，也是去年創造營收及獲利大幅成長的因素。

展望今年第1季，精誠指出，除因應疫情變化快速調整業務策略，協助企業客戶加速導入遠距辦公、虛擬桌面雲等防疫解決方案，達成商業營運不中斷的目標，也持續推展AI、大數據、雲端相關解決方案，滿足企業數位轉型的多元需求，運用『軟體力』與『數據力』，建構可體驗、探索、應用、互動的平台服務，幫企業增值『行銷力』，在數據經濟時代加快數位轉型腳步，創造第二條成長曲線，成為指數型企業。

(時報資訊)