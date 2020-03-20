小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（20日）財經重點。

【1】台灣救市三猛藥齊下… 降息 限空 護盤

5千億元國安基金上膛！國安基金19日召開臨時委員會議，決議授權國安基金進場，最快20日就會進場護市。財政部長蘇建榮指出，國安基金第七度進場，是「超前部署」，因應國際市場驟變，「倘若等到出現恐慌性賣壓再進場，就來不及了」。

【2】台積電嚴重貼息 國家隊搶救

台積電19日除息出現史上嚴重貼息，盤中一度摜殺至235.5元大跌8.54％，但隨後在特定買盤拉抬下，午盤股價急拉，最後收248元下跌3.69％，跌勢收斂一半以上。外資19日續賣超、但略減至28,657張，國泰證及八大官股券商最給力，合計買超逾1.7萬張，力抗外資賣壓。

【3】房貸利率鐵板價 可望破1.5％

央行降息1碼，行庫主管指出，房貸利率先前固守的1.56％央行鐵板價，在此次降息後應可跌破1.5％大關，估計新「鐵板價」利率會在1.46％左右。存款方面，各大行庫最快下周一（23日）掛出新牌告利率，根據台銀、土銀、合庫、兆豐銀等四大行庫沙盤推演，由於新台幣各天期利率幾乎已經一片「躺平」，而且也要顧及存款人的權益：「最多降不會超過半碼（0.125個百分點）」。

【4】新冠病毒檢測靈敏度升10倍 台、美醫院臨床驗證

奎克生技宣布，成功開發出比現有新冠病毒標準檢驗靈敏度高出10倍的「新型數位PCR檢測技術及試劑」，後續將攜手新光醫院及美國加州醫學中心進行臨床驗證及申請許可。

【5】倫敦陷封城危機 英鎊貶至35年新低

英國新冠肺炎疫情持續擴大，英國政府宣布各級學校停課後，亦考慮封鎖倫敦，最快可能在20日開始執行，此舉無疑將重創經濟。肺炎疫情嚴峻導致英鎊破底，兌美元匯價暴跌至35年新低水準。

(中時電子報)