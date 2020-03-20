全球政府與央行接力採取更多緊急舉措，以緩解新冠肺炎疫情對經濟造成的嚴重衝擊，周四美股在連日暴跌後反彈收高，受亞馬遜、微軟與臉書上漲帶動，那斯達克指數勁揚2.3%，表現優於其他主要指數。

聯準會在宣布降息至近零水準、重啟量化寬鬆（QE）等一連串緊急行動後，周四再宣布與澳洲、巴西、丹麥、南韓、墨西哥、挪威、紐西蘭、新加坡和瑞典等9個國家的央行建立美元流動性互換額度，以確保全球金融體系的美元供應無虞。此外，白宮對國會可望批准1兆美元的援助振興方案表示樂觀。

歐洲央行（ECB）周三夜間宣布一項名為「大流行病緊急資產收購計畫」（Pandemic Emergency Purchase Programme）的緊急措施，預計將投入7500億歐元（8190億美元）收購有價證券，為歐洲經濟注入資金活水。這項規模龐大的資產收購計畫將一直實施到2020年底，收購標的包括公債等各種資產。

周四收盤，道瓊工業指數漲188.27點或0.95%，為20,087.19點。標普500指數漲11.29點或0.47%，為2,409.39點。那斯達克指數漲160.73點或2.3%，為7,150.58點。

受油價暴漲激勵，標普500能源股指數大漲6.75%，漲幅最大。近來表現抗跌的防禦型股票下挫，公用事業股重挫5.47%，跌幅最大。消費必需品類股收跌2.91%。

(時報資訊)