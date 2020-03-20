鼎炫-KY(8499)公布2019年財報，全年合併營收為18.56億元，年增12.66％，稅後淨利4.17億元，年增2.03％，每股稅後盈餘8.14元，全年營收、獲利再創上市以來新高。董事會擬配發每股5元現金股利，股利配發率超過6成，以昨日收盤價61元計算，現金殖利率8.2％。

各產品比重方面，2019年衡器及材料事業營收比重分別為35％及65％，整體毛利率及營業利益率提升至46.67％及28.80％。

今年第1季鼎炫-KY短期受到大陸生產基地及上游供應商延後復工影響而遞延訂單出貨，不過目前衡器與材料雙業務在手訂單無虞，且隨著已經有序復工，看好產能稼動率將逐漸回升，整體營運可望先蹲後跳。

鼎炫-KY持續推動在智慧衡器的全球市場滲透率提升，強化旗下自有品牌「T-Scale」銷售表現及全球ODM業務推廣，並看好大陸食品安全意識抬頭有助於農改超商機持續發酵；另外，面對消費科技產品技術朝5G技術升級，集團投入EMI材料產品研發，以期提升營收動能。

(時報資訊)