隨著Fed週三再推新工具，透過緊急信貸方案為貨幣市場共同基金挹注流動性，加上美財政部承諾將發行更多債券，提振華爾街信心，週四美股展開技術性反彈，自猛烈拋售中震盪復甦，四大指數漲幅介於0.47%~4.23%，尤其高通執行長週四透露，中國需求已恢復正常，激勵費半成份股氣勢如虹。指標股安森美暴漲24.38%；高通漲6.23%；Nvidi漲5.00%；美光上漲4.61%；台積電ADR下跌0.14%。

受到肺炎疫情蔓延全球，美股、油價持續崩跌的衝擊下，昨日台股開低走低，摜破10年線，隨後停損賣壓加重，指數最終下跌537.33點，跌幅5.83%，收在8681.34點，成交金額為2705.42億元。三大法人合計賣超316.07億元，外資賣超285.75億元、投信買超4.8億元、自營商賣超35.12億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量增，結構不利於盤勢，後勢需價跌量縮，價漲量增。

（2）、均線：跌破10年線(約9,105點)後，10年線成為短壓。

（3）、技術指標：KD交叉向下，9日K、D值均低於15，來到嚴重超賣區，留意跌深反彈機會。

週四櫃買指數跌幅7.53%，收在103.25點，與加權指數同創波段新低。支撐約100點附近，壓力為3日線109.4點附近，KD低檔鈍化，來到嚴重超賣區，留意跌深反彈機會。

觀盤重點，指數續創波段新低，本波從3月9日跌破年線後，就沿著3日線下跌，因此反彈的條件需先突破3日線短壓，或者出現大量換手留長下影線的K棒，在未出現止跌訊號前，建議控制持股比重，或者增加避險部位，短線台股可留意防疫概念股、高股息殖利率、庫藏股、併購題材股、PCB等。

(時報資訊)