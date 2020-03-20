桃園市議員詹江村近日發文表示，知名直播主、網紅館長陳之漢在桃園市中壢區所開設的健身館，經桃園市政府「建築物公共安全動態項目檢查簽證及申報」查獲「未依規定申報，涉及違法」，已要求補正。對此，遭查違法的館長則開直播回應。

依詹江村秀出的公文顯示，館長「成吉思汗健身俱樂部」涉「未申報安全檢查」，已違反《建築法》第77條第3項之規定，需依法須每年申報一次，桃市府已要求他限期30天內進行改善。若逾期未處理，將再依同法第91條規定，進行裁處。

館長則在20日凌晨直播40分鐘反駁指出，詹江村在議會質詢體育局時公開拿他開鍘，指控他的(館長)民營健身館未拿到執照就開始營業，這不是在用公權力針對人民嗎？他強調，公安消防檢查，每年都是2次。他都很配合檢查。根本不用詹江村盯他。

館長坦言，詹江村指控他2月消防局檢查的多項「缺失」的確存在，對於檢查的消防電線總機、安全門指示燈不會亮，是因為當天「恰好有廣告商來施工」，做招牌裝修工程，有動到安全門和鐵捲門的插頭用電，導致「沒有通電」。

館長強調，「這些都是小缺失」。他在檢查後當天下午，就已經向消防局回報改善完畢。他也秀出消防設備檢修申報單證明自己所言不假。

他不滿表示，健身館被檢查到的這些「小缺失」，開過實體店面做過生意的人都會了解他在講什麼，詹江村身為議員，卻將這些問題無限擴大，尤其他的健身事業身為八大特種行事業，一定市政府重點關懷對象。

至於對於詹江村指控他有「特權」，有鄭文燦市長給他(館長)靠。館長重申，這到底乾鄭文燦屌事？自己身為知名意見人物，敢作違反的事嗎？這完全是詹江村在騙一些不懂的人。他老實說，台灣也有很多沒有使用執照都在開業，甚至漏開發票的，詹議員怎麼不去盯？

對於體育局檢查，現場管理未張貼現場總管理人數、會員數、公共意外責任險將到期未進行續保。館長說，他已經陸續在處理，但這些都要時間去辦，不會很快就能處理到位。詹江村卻將這些小缺失拿去議會針對他質詢，他感到又氣又無奈。

對於館長指控，詹江村隨後也在凌晨發文澄清，「聯合稽查到底是只針對館長，還是針對所有大型營業場地，做全面性安全普查所，請說清楚。「不要放任館長造謠，侮辱公署，說成只針對他一個」，「也呼籲館長，做生意要有良心，安全要做好」。

詹江村也再度質疑，「為什麼館長的安全檢查缺失那麼多，不自我檢討，反而栽贓別人對付你？」，詹江村強調，「沒有人對付你，民進黨政府也不是我說了算」。

(中時電子報)