警消到場時，余男已沒有生命跡象。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真）

西濱快速道路273公里布袋二交流道北上匝道出口處今凌晨2時驚傳死亡車禍，40多歲余姓駕駛不明原因自撞分隔島，撞擊力道猛烈，車身幾乎成廢鐵，駕駛當場噴飛車外；警消到場時，余男已沒有生命跡象。

警方初步調查，余男無酒駕情形，疑似車速過快而自撞，詳細原因待進一步釐清。

(中時 )