西濱布袋段凌晨死亡車禍 駕駛自撞分隔島釀1死 08:592020/03/20 中時 張毓翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 余姓駕駛不明原因自撞分隔島，撞擊力道猛烈，車身幾乎成廢鐵。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警消到場時，余男已沒有生命跡象。（翻攝照片／張毓翎嘉義傳真） 西濱快速道路273公里布袋二交流道北上匝道出口處今凌晨2時驚傳死亡車禍，40多歲余姓駕駛不明原因自撞分隔島，撞擊力道猛烈，車身幾乎成廢鐵，駕駛當場噴飛車外；警消到場時，余男已沒有生命跡象。 警方初步調查，余男無酒駕情形，疑似車速過快而自撞，詳細原因待進一步釐清。 (中時 ) #原因 #分隔島 #駕駛 #車禍 #西濱 也許您會感興趣 推薦閱讀 500檔跌破淨值 謝金河曝股價超慘原因 10:022020/03/18 財經 張菲、費玉清切割恆述法師 律師6字吐根本原因 12:012020/03/18 娛樂 台GDP可保2、估央行降半碼 國泰金揭關鍵原因 15:442020/03/18 財經 疫情失控...緬甸竟0確診 官員瞎扯原因在這 18:202020/03/18 生活 防疫免出門 旺旺友聯投保服務超靠譜 04:092020/03/19 焦點新聞 載妹急上摩鐵作樂 醉駕駛不滿警攔烙友助陣踹倒警機車 10:042020/03/19 社會 案95遊峇里島 早有喉嚨痛卻未採檢！原因曝光 11:222020/03/19 生活 邊境管制無期限 陳時中曝原因 15:192020/03/19 生活 為何賣場囤貨潮突然爆發 主婦曝真正原因 21:042020/03/19 生活 彰化麥向大城 推廣混搭安心農特產 04:102020/03/20 地方新聞 社會熱門新聞 妙齡女跌落高雄捷運紅線軌道 列車煞車不及撞上身亡 - 社會 PTT爆料知道確診高中 鄉民崩潰 - 社會 天母家樂福貨架空蕩蕩 民眾：要打仗了嗎 - 社會 他撿屍到摩鐵「2小時來2發」 賠40萬還被判3年 - 社會 與堂弟互毆不爽竟縱火燒他們全家 狠兄躲15天落網 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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