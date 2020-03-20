英國武漢肺炎疫情延燒，英格蘭教會（Church of England）今天發布最新指南，建議婚禮只有法定最低人數的5人可以參加，其中包括新郎、新娘與證婚牧師。

為了避免太多親友參加，增加病毒傳播機率，英格蘭教會建議，婚禮的事前商議最好都透過電話、skype等討論，避免面對面接觸。假設一定要面談，則必須保持一定距離。

教會建議，雖然許多親友一定希望參加喜事，但年齡70歲以上的長者，以及身體有疾病的人都不建議參加婚禮。婚禮儀式將嚴格限制只有法定最低人數的5人可以參加，就是牧師、兩名新人，以及兩名證人。因為人數限制而無法到場的親友，建議可以透過直播或錄影方式參與。

教會也建議，除了兩名新人外，其他人之間要盡可能保持距離。牧師原本就不需要碰觸戒指，也不需要碰觸兩名新人的手才能給予祝福，因此儀式可以照常舉行。

為了保持社交距離，平時在婚禮後舉辦的餐宴，或是任何形式的聚會也將不建議舉辦，建議新人在疫情緩和後擇期慶祝。

受到疫情影響的不只是一般人的婚禮。英國女王伊麗莎白二世的孫女、安德魯王子的長女碧翠絲公主（Princess Beatrice）原定將於5月29日與地產商莫齊（Edoardo Mapelli Mozzi）於聖詹姆士宮舉辦婚禮，接著再到白金漢宮花園舉辦餐宴，但目前餐宴確定取消，兩人計劃只邀請一小群親友舉辦私人婚禮。

(中央社)