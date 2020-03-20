半導體檢測廠—閎康(3587)積極搶攻美國市場，希望透過與當地夥伴合作，以互補實驗室的形式服務客戶，從RA(可靠度驗證)、FA(故障分析)，以至於MA(材料分析)與SA(表面分析)一條龍式的分析流程為客戶解決設計與量產的問題，目前閎康RA(可靠度分析)訂單已經接到6月，其餘業務也穩定成長，在「台灣先進製程」、「日本車用電子」、「中國5G相關應用」三大營運主軸需求持續增溫下，若全球疫情控制得宜，閎康今年營運有機會優於去年。

閎康是全球唯一橫跨三大半導體領域的商用實驗室，不論是IC先進製程、發光元件、化合物半導體、平面顯示器、終端系統、通訊、車載…等相關設備，都能透過閎康的實驗室做分析檢測。

儘管大陸許多地方剛陸續復工，但大廠研發不間斷，且上海浦東機場照常營運，客戶將產品直接寄至台灣，日本實驗室亦因車用電子、燃料電池需求不減，訂單滿載，加上自今年開始首度啟用自行研發UFAST客服系統，客戶透過此項即時線上通訊軟體，無論線上開案、技術諮詢及報價，均能迅速獲得技術團隊及客服人員完整服務，讓閎康營運不受疫情影響，2月合併營收為2.14億元，月減5.75%，但年增35.62%，累計前2月合併營收為4.4億元，年成長26.1%。

目前上海實驗室因大陸市場陸續復工，業務量已回復到去年的水準，未來營運相當樂觀。

閎康董事長謝詠芬表示，閎康的分析檢測能力也是世界級的領導廠商，不儘具備世界最齊全的儀器設備，也擁有業界經驗豐富的研發與技術團隊負責各類型的元件失效模式，因此在為客戶解決問題時，能夠更迅速地找到真正原因，進而幫助客戶採取適當的改善措施。

由於深刻體認半導體產業趨勢的動能已聚焦於5G/AI/車用市場，且美國身為半導體產業的重鎮，閎康在站穩台、日、中後，美國將會是閎康下一個重要的據點，謝詠芬表示，未來希望能透過與美國當地夥伴合作，以互補實驗室的形式服務客戶，從RA(可靠度驗證)、FA(故障分析)，以至於MA(材料分析)與SA(表面分析)一條龍式的分析流程為客戶解決設計與量產的問題。

閎康108年合併營收為25.41億元，年成長22.12%，創下歷年新高，營業毛利為6.86億元，合併毛利率為27.02%，稅後盈餘為2.45億元，每股盈餘為3.95元；公司董事會決議每股配發現金股息3元，以3月19日收盤價46.5元計算，現金殖利率6.45%。

(時報資訊)