黃仲崑、姚以緹在《覆活》演父女檔，劇中不少情緒對立的戲，姚以緹回想兩人首場戲就起口角、關係緊張，一離開鏡頭她趕緊向黃仲崑道歉。但比起與姚以緹的衝突對戲，黃仲崑抖出男主角邱勝翊更是激動派，彷彿「馬景濤」、「林瑞陽」再現！

黃仲崑和姚以緹分別飾演大集團的董事長、執行長。黃仲崑說，他外表看似霸氣，其實私下他本人還蠻兩光的，發現「兇起來，好像也沒幾個人怕我。」姚以緹則自虧自己有金魚腦，很多情節隨戲殺青，每次要花些時間回想，「為了讓自己抽離角色，這或許是自我一種調節方式吧。」

黃仲崑形容姚以緹是個沒有心機的女演員，對角色演出認真投入。聊起與邱勝翊的對手戲，黃仲崑笑說，邱勝翊入戲的程度，完全不輸當年的「馬景濤」、「林瑞陽」，黃仲崑一度還舉起手故意掐著姚以緹的脖子示範，笑言比喻：「很像馬景濤、林瑞陽這類型，盡9成力氣！」因一開始與邱勝翊對戲時，的確被他的手勁力道嚇到，擔心一旦肢體來真的，一反擊反而彼此會受傷。

另外，姚以緹近期與前男友復合，被工作人員笑稱正在上演大復活！姚以緹說，當初兩人因個性、生活不適合導致分手，歷經4年後，發現彼此興趣相投，願意再給彼此一次機會。《覆活》於台視28日起，每週六晚間10點播出，八大戲劇台29日起，每週日晚間8點播出。

黃仲崑已許久沒接電視劇。（攝影／張祐銘）

姚以緹最近感情生活受到關注。（攝影／張祐銘）

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(中時電子報)