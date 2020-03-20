美國近日發生一起駭人的殺人案！一名來自佛蒙特州的婦人遭控殺害自己的男友，不僅將對方割喉，殺完人後還冷血地伴屍一整晚，最後主動報警自首，警方到場時，這名婦人竟淡定地在屋內喝茶，並表示自己會殺人是自衛的行為。

綜合外媒報導，30歲的貝利維奧（AverilBeliveau）和45歲的法林（Cameron Faling）是一對情侶，不過這對情侶常為了一些家務事發生爭吵，12日晚上9點，2人發生衝突後，貝利維奧便拿刀將男友割喉殺害！

事後，滿手鮮血的貝利維奧跑回家換了一套衣服，接著再次回到案發現場，與男友法林的屍體度過漫漫長夜，隔天早上7點，貝利維奧決定打電話報警，告訴警察自己將男友殺害，而警方抵達現場時，發現貝利維奧淡定地坐在椅子上喝茶，周圍全是男友的血跡。

到案後，貝利維奧稱自己是自衛，男友當時將她脖子勒住，不過檢察官喬治（Sarah George）對她的說法保留遲疑的態度，因為只有男友身上有防禦性的傷口，而喬治也反對保釋貝利維奧，理由是她的心理健康令人擔憂，可能會對公眾造成威脅。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)