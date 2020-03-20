一碗好的煲湯，有益促進代謝、幫助生理機轉、調理慢性症狀，中醫也說「喝湯補身」，針對個人體質搭配正確食材，才能益身且無副作用。

「雞胇雞腿湯」，可搭配黃耆、枸杞、黨蔘、白术熬煮成「涼補」湯頭，適量攝取蛋白質。（套餐550元）（圖／焦正德）

在台北市大同區大龍峒開業近一甲子的中藥行暨餐廳「正一堂養生膳食坊」，老闆林正川透露，國人熟悉的藥膳如十全、四物、人蔘、冬蟲，吃多不見得愈好，應依照自身的體質及適當的時節，調配適合的藥材來食補。

採用鮮雞腿的「麻油雞」，配上甜脆高麗菜，一喝暖身！（套餐250元）（圖／焦正德）

店裡依男女老少、四季皆宜屬性調製「溫補湯品」，客人可選藥膳湯頭，搭配主料如烏骨雞、胛心排骨、雞胇，以及加料干貝、鮑魚、猴頭菇等，每道湯品料多更富含蛋白質，湯頭夠味又清爽，吸引海外客慕名前來，喝到見底。

「猴頭菇湯」是高蛋白、低脂肪、素食好食材，任選「四物加味」湯頭，補血顧肝。（套餐230元）（圖／焦正德）

優惠套餐均附養生時蔬及香椿麵線或五穀飯，餐點豐富實惠，就連現泡茶也很講究，茶水具保養呼吸系統的藥材，如板藍根、羅漢果、黨蔘、珍珠粉為主，讓客人喝得安心又養身。

【四物】：當歸、熟地、白芍、川芎四味活血溫補，男女可喝。但感冒時、便祕燥熱、腸胃炎、婦科肌瘤、經期勿食。（圖／焦正德）

老牌中藥行10年前花博轉型為藥膳餐廳，也推出冷凍湯品宅配。（圖／焦正德）

【正一堂養生膳食坊】

地址：台北市大同區哈密街118號

電話：（02）2591-9631

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(中時電子報)