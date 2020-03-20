台北市中山區的「正功夫港式煨湯」，老闆吳先生八年前跟香港師傅學藝開業，最早用大瓦罐擺入盅湯，以文火煨煮，之後改以爐火熬製，獨特風味讓海歸族返鄉必嘗，店家選用溫平的藥材加入食補湯，搭配主料如雞腿或多利魚，保養身體祛溼補益。
「帝王術」是常見的中藥湯加入適量淫羊藿、女貞子熬煮，有益陽養身一說，稱為「男湯」；「鳳凰妃」則加女貞子、桑葚子，滋陰生津，稱為「女湯」。兩者喝起來都很清爽，沒有藥味，有解膩潤喉之效。
基本的「清湯底」選用蘋果片、蓮子、銀耳與大紅棗熬煮，天然甘香讓人一口接一口；清湯加大顆蒜頭的「珍味蒜香湯」，百搭各種肉類，有消炎殺菌作用。
吳老闆曾掌廚日料餐廳，小菜風格多為日式和風，如「秋刀魚柔煮」煮到魚刺無形，「牛蒡魚卵沙拉」鮮脆微澀充滿成熟風味。加上煨湯只要百元左右，成為小資族的暖心廚房。
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(中時電子報)
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