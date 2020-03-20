因應國人宅經濟和換季防疫需求的元氣湯，營養充足又能消除疲勞。
壓力族最適合常吃「巴西蘑菇燉子排」，用溫體豬軟骨排，加入巴西蘑菇有益控三高和防癌，黃金蟲草調節免疫力和消除疲勞，好處多多，且湯甘肉嫩菇Ｑ，值得一試。
【食材】 圖P5-2
新鮮豬軟骨排 750克
精選巴西蘑菇 50克
黃金蟲草花 15克
飲用水或高湯 1,800c.c.
鹽巴 適量
【做法】
（1）汆燙豬軟骨排，肉色轉白即撈起，放入湯鍋中備用。
（2）巴西蘑菇、黃金蟲草花洗淨，以溫水泡軟後加入湯鍋中。
（3）將水注入湯鍋中至八分滿，亦可用高湯取代，慢火細滾2小時（用電鍋時，外鍋加水180c.c燉1.5小時），熄火前加鹽調味即可。
【名廚檔案】 圖P6-4
廚藝經歷30年，精通各式中菜，以最挑火候的粵菜最為擅長。拿手菜如手工煲湯，宴會菜則以「毛家辣豬肉」、「乾蔥雞球煲」、「火腩燒藍斑」圈粉大量饕客。
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(中時電子報)
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