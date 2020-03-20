由於烏骨雞富含膠質且肉細味甜，加以補身益氣的花旗蔘、紅棗、當歸燉煮，不僅富含胺基酸和膠原蛋白，清甜的湯頭與繚繞的蔘香，都讓這款湯品人氣持續不墜，深受女性和銀髮族的喜愛，
【食材】
精選新鮮烏骨雞 1隻（約2台斤）
紅棗 15克
當歸 5克
精選花旗蔘 20克
飲用水或高湯 1800c.c.
鹽巴 適量
【做法】
（1）將嫩雞剁去頭、爪後，以滾水汆燙撈起，放入湯鍋。
（2）加入紅棗、當歸、花旗蔘入湯鍋後，注水至8分滿，亦可用高湯取代。
（3）慢火細滾1.5小時（若用電鍋，則外鍋加180c.c的水燉1個小時），熄火前加鹽調味即可。圖P6-3
【名廚檔案】
廚藝經歷30年，精通各式中菜，以最挑火候的粵菜最為擅長。拿手菜如手工煲湯，宴會菜則以「毛家辣豬肉」、「乾蔥雞球煲」、「火腩燒藍斑」圈粉大量饕客。
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(中時電子報)
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