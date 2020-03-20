由於烏骨雞富含膠質且肉細味甜，加以補身益氣的花旗蔘、紅棗、當歸燉煮，不僅富含胺基酸和膠原蛋白，清甜的湯頭與繚繞的蔘香，都讓這款湯品人氣持續不墜，深受女性和銀髮族的喜愛，

【食材】

（圖／于魯光）

精選新鮮烏骨雞 1隻（約2台斤）

紅棗 15克

當歸 5克

精選花旗蔘 20克

飲用水或高湯 1800c.c.

鹽巴 適量

【做法】

（圖／于魯光）

（1）將嫩雞剁去頭、爪後，以滾水汆燙撈起，放入湯鍋。

（2）加入紅棗、當歸、花旗蔘入湯鍋後，注水至8分滿，亦可用高湯取代。

（3）慢火細滾1.5小時（若用電鍋，則外鍋加180c.c的水燉1個小時），熄火前加鹽調味即可。圖P6-3

【名廚檔案】

台北晶華酒店 宴會廳行政主廚 吳俊煌（圖／于魯光）

廚藝經歷30年，精通各式中菜，以最挑火候的粵菜最為擅長。拿手菜如手工煲湯，宴會菜則以「毛家辣豬肉」、「乾蔥雞球煲」、「火腩燒藍斑」圈粉大量饕客。

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(中時電子報)