武漢肺炎在美國的疫情升高，各地超市賣場出現搶購人潮，不過在這恐慌氣氛中仍可見到溫馨一面，越來越多的連鎖賣場推出特定時段，專供老年人或孕婦進門採買。

隨著疫情擴大，洛杉磯地區搶購、囤貨的風氣，已經不限於一個月前的華人社區，如今成了流行現象。不分族裔的超商賣場，衛生紙、瓶裝飲用水的貨架都是清空狀態，超商外大排長龍。

政府、民間聯手抗疫，各項措施陸續出籠，包括關閉電影院、健身房、酒吧、夜店，餐廳只做外帶，學校停課，遊樂園、運動比賽陸續喊停，越來越多公司鼓勵員工在家上班。

抗疫氣氛下，市區街道一片冷清，唯獨超市、大賣場還看得到人群，當地媒體報導，大型賣場好市多（Costco）凌晨2時就有人排隊，人龍長到圍繞整個賣場一圈。

各大超市為了因應這波搶購人潮，也紛紛祭出因應之道，包括限制進場人數，避免店內過於擁擠；安排專人在入口為每一台推車的手把消毒；要求顧客與熟食區保持距離等。

另外，為了照顧年長者，越來越多的超市賣場安排特定的時段，例如每週一天早晨開店前一個小時或90分鐘，供孕婦或60歲以上的長輩進場購物。讓這風險較大的族群可以在相對安全的環境下購物。

洛杉磯的老年醫學專家鄧布勞斯基（Wen Dombrowski）向媒體表示，早晨賣場貨架充足、乾淨，能夠減少空無一物的貨架、搶購人潮帶來的的焦慮氣氛，降低心理壓力，避免老人家因為過於焦慮而跌倒。

另外也有專家建議老年人，就算在限定時段上超市，但如果見到人潮過多，還是下次再來最好。除了超市推出敬老時段外，陸續也有年輕人志願為老人送餐、領藥的善行傳出。

(中央社)