春暖花開的3月，正是出門賞屋好時機。然而即將登場的房市329檔期，本該是敲鑼打鼓百案齊發，今年卻出奇地冷清安靜。

據《住展雜誌》預估，金鼠年329檔期六都總推案量約2600億元，比去年同期大減600多億元，衰退約2成7，創下2012年以來同期新低量。其中，北台灣推案量約1300多億元，年減逾3成。

今年329檔期，台北市松山火車站周邊有「松蔦青語」（上、左）及「信松廣場」（右）兩案公開，主打中小坪數。（圖／馬景平攝）

疫情蔓延中，去年大鳴大放的台北市豪宅推案，今年329檔期幾乎全面「噤聲」，北台灣建商都以20坪至45坪的中小坪數當主力！

本刊記者日前走訪北台灣多個主要案場，發現在疫情影響下，房產業者多採「拖字訣」，慢慢「雕琢」接待中心、樣品屋，或是不開案，甚至有人辯稱：「現在已經沒有人在推329檔期了。」

台北市房價高，329新推案以中小坪數壓低總價，強攻自住市場。（圖／馬景平攝）

「新聯陽實業」副總經理張俊杰表示，「受疫情影響，客戶出門意願降低，現階段所有案件都是小量低調進行，今年329檔期沒有業者大打媒體廣告公開銷售，都是觀望再觀望，在疫情被穩定控制前，維持潛銷狀態。」新聯陽實業是北台灣的不動產代銷巨頭之一。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，在疫情期間，開盤怕買氣不佳，因此延後開案未嘗不是另類護盤。（圖／住商不動產提供）

「住商不動產」企劃研究室經理徐佳馨則分析，疫情持續衝擊下，不確定因素很多，「開案非常在意『氣勢』，開案熱銷先贏一半，萬一開盤買氣不佳，不僅士氣大減，也難向業主交代。此外，由於業者怕後市不佳，開案價格若下修，對初期進場購屋的民眾難以交代，因此延後開案未嘗不是另類護盤。」

《住展雜誌》研發長何世昌解釋，現在「329檔期」區間很大，2月到4月推案也可彈性計入。今年受疫情衝擊，329檔以台北市新建案延推情況較為普遍，但若接待中心已蓋好、人員進駐，在成本壓力下不可能不推，如果接待中心還沒蓋好，的確有建商放緩工程腳步延推。

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(中時電子報)