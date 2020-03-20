在新冠肺炎疫情直球對決下，今年房市329檔期整體呈現「龜縮」狀態，去年大鳴大放的台北市豪宅推案，今年329檔期幾乎全面「噤聲」，北台灣建商都以20坪至45坪的中小坪數當主力！

今年329檔期最大的不同，就是去年大張旗鼓的台北市豪宅推案，如今卻無聲無息。例如東區「正義國宅」都更案「Diamond Tower」開案一延再延，預計第三、四季推出，具體時程尚未確定；就連傳聞「台北市329檔期唯一大坪數新案」的「潤泰敦峰」，本刊記者詢問後，只得到「因工程進度延至5月公開」的答案。

正義國宅都更案「Diamond Tower」1月16日舉行上梁典禮，目前持續興建工程，公開推案時間未定。

原訂今年首季公開的南港區千億超級大案「世界明珠」，迄今也無公開計畫。對此，負責代銷該案的「甲山林機構」總經理張境在繞了個彎說，「世界明珠正以新的模式進行銷售。最近有很多台商客戶賞屋，賣得比過年前還好，上上個星期賣了5戶，每戶約1億5000萬元。」「跟疫情完全沒有關係，高調不見得賣得好。」

據了解，甲山林機構在總部設有招待所，若買家有興趣進一步了解，會帶買家到基地的工務所，實地感受大基地的規模和地段價值。

「宏築信義」接待中心尚未全部整理完成，不少區域客已前來探詢房價。（圖／黃威彬攝）

「宏築信義」在信義區擁有難得的1700坪大基地，坪數規劃25-95坪2-4房，另有百坪以上特殊戶型，產品多元。（圖／建商提供）

在台北市329檔期的豪宅推案消失下，中小坪數新案上陣稱霸，鎖定自住客群。指標推案有信義區的「宏築信義」、「信松廣場」，以及士林區的「圓山帝寶」與「陽明大苑」。

然而，本刊記者致電上述建案，發現一切仍在「龜速」籌備，「信松廣場」、「陽明大苑」接待中心還在搭，「宏築信義」、「圓山帝寶」的樣品屋也尚在局部施工中。一名業者溫吞地說，「房市大咖『台商們』短期內也走不了，不用急，慢慢來！」

創意家行銷品牌公關陸宜表示，台灣醫療系統控制疫情得當、備受肯定，吸引不少台商加速回流購屋。（圖／黃耀徵攝）

位於捷運麟光站旁的「宏築信義」，算是「腳程」較快的新案，基地面積約1800坪，產品規劃最小25坪的2房格局，鎖定周邊「舊換新」的區域客。「雖然接待中心樣品屋還沒完成，已有不少區域客來詢問，假日賞屋人潮非常多，到晚上9點半都還有客戶在洽談。」代銷業者「創意家行銷」公關陸宜透露。

「松蔦青語」基地坐落於台北市松河街，享有無敵水岸河景。（圖／王永泰攝）

另外，「松蔦青語」是少數趕在3月中前公開的個案，建商為營造起家的「大家地產」，共規劃108戶，12坪至29坪，格局1到2+1房，主打防疫概念宅。大家地產董事長卓家雄說，「我們苛求防疫安全與居住品質，光是和建築師溝通室內格局設計圖，就更改了上百次，務求戶戶有窗，即使是12坪小套房，衛浴也能開窗通風。」

「圓山帝寶」位於承德大道第一排，享有大佳河濱公園（下圖）水岸生活。（圖／圓山帝寶提供）

「圓山帝寶」（上圖）位於承德大道第一排，享有大佳河濱公園水岸生活。（圖／台北市工務局提供）

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(中時電子報)