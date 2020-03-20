保生大帝在台灣民間神威顯赫，歷史也記載許多保生大帝顯現神蹟的記載。民俗宗教學者謝宗榮老師說，明朝成祖年間，文皇后患乳疾，屢傳太醫診治皆無效，傳說保生大帝顯化為道士，以絲線替文皇后把脈，治好皇后宿疾，明成祖為此贈以重金，但保生大帝卻拒收，乘鶴而去。明成祖為表感念，封吳夲為「昊天闕御史慈濟醫靈妙道真君萬壽無極保生大帝」，賜予龍袍並下令建殿，奠定保生大帝在民間信仰中的重要地位，還因此被信眾奉為「醫神」。

謝宗榮表示，台灣民眾對保生大帝的信仰，要從清朝乾隆年談起。清乾隆年間，大批福建同安人移入台灣開墾，將守護神保生大帝乞靈，分火到同安人的聚集地「大龍峒」，建立保安宮。隨著保生大帝神蹟顯赫，保安宮從最早的木造架設簡陋廟宇祭祀，在信徒與歷屆廟方努力下，逐步擴充至現有規模，不僅是國定二級古蹟，還曾榮獲聯合國教科文組織亞太文化資產保存獎的殊榮。

台北保安宮大龍峒董事長廖武治說，昔日保安宮中備有藥籤，信眾可以向保生大帝請示旨意後求取，信眾普遍認為很靈驗，北部老一輩民眾都還有印象，也讓保生大帝信仰傳遍全台，甚至連海外華人都遠道而來虔誠膜拜、或請求分靈供奉，而至今「大龍峒保安宮」附近仍有不少中藥行在營業，可見民眾對保生大帝的信仰有多深。

年少時曾以當畫家為夢想、後來從事代書工作，因緣際會會下參與廟務迄今超過四十年的廖武治表示，保生大帝是「醫神」，雖然隨著醫療科技進步，保安宮也配合醫療法規，不再強調藥籤醫療功能，僅提供信徒參考，但保生大帝消災解瘟遶竟仍是地方年度大事，他也曾親眼見到一位遠從菲國來台參加保生大帝信仰國際學術研討會的學者，家鄉突生急病的幼女，遍尋西醫診治後仍病情危急，心急如焚下向保生大帝虔誠祈禱後，女兒脫離險境，也讓他深深為保生大帝以蒼生為念的慈悲信仰打動。

目前全台知名祭祀保生大帝的廟宇除了座落台北市大同區保安里的大龍峒保安宮外，還有位在台中市北區賴村里賴厝元保宮，座落台南市北區的大觀音亭祀典興濟宮屬三級古蹟，台南市新化保生大帝宮等。

保安宮每年除夕會抽出國運籤，預測國家來年運勢。（圖／黃威彬攝）

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(中時電子報)