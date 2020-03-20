暢銷歌手傑洛米坎普在人生一帆風順之際，未婚妻梅莉莎卻確診罹癌，不離不棄的他，決心攜手面對困難，2人在2000年結為夫妻，可惜梅莉莎1年後仍不幸離世。2003年傑洛米坎普將這段故事，譜成冠軍單曲〈I Still Believe〉，如今更被改編為電影《依然相信》，感人指數媲美《生命中的美好缺憾》和《一個巨星的誕生》。
兒時就被發掘唱歌天賦的傑洛米坎普，至今出過十一張專輯，其中四張被美國唱片協會認證為金唱片，還贏得四座美國作曲家協會「年度最佳作詞人獎」，是公認的暢銷福音歌手。
對於妻子梅莉莎的離世，傑洛米坎普坦言「這是我人生中最艱難的時光」，但也表示很期待《依然相信》上映，「這個故事已經過了十九年，卻持續地影響大眾，現在電影即將問世，我認為這是個證明，證明人們的生活是可以永遠改變，是會被影響的，是個很有意義的故事。」
本片找來電視劇《河谷鎮》中的人氣小鮮肉KJ阿帕飾演傑洛米坎普，KJ阿帕坦言開拍前壓力很大，「確定演出前我拒絕過導演很多次，因為這是一個很有意義的故事，實在很害怕出了差錯，但和導演談過後，我決定放手一搏。」
扮演梅莉莎的女星，則是演出《明日世界》的布麗特妮羅伯森。在二○一七年上映的電影《為了與你相遇》中，她就和KJ阿帕被配成一對，此次在《依然相信》中再續前緣，2人擦出的火花將更有看頭。
《依然相信》上映日期：3月20日
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(中時電子報)
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