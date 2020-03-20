桃園市一名陳姓男子前年12月在KTV歡唱時，趁同行的女子醉的不醒人事，佯稱要送女子回家，卻搭車將人帶到摩撿屍，而且2小時2度性侵得逞，事後還偷走女子皮包內1千元付房間費，挨告後雖以40萬元與女子達成和解，仍被桃園地院依地院依乘機性交與竊盜等罪嫌，判刑3年2月與拘役30天。

檢警調查，陳男事發當日將喝醉的女子帶回摩鐵後，見對方躺在床上無力抵抗，竟起淫念脫去衣服、褲子與內褲，2小時內2度性侵得逞，女子清醒後發現衣衫不整躺在摩鐵房間，認為遭陳男乘機性侵，氣的報警提告。

桃園地院審理時，KTV員工指證有看到陳男帶著女子離去，摩鐵的監視畫面也證實陳男攙扶醉意識不清的女子進入。陳男坦承犯行，辯稱一時衝動性侵女子，事後已與女子以40萬元達和和解，請求緩刑。

法官認為，陳男所為已對女子造成確實一輩子傷痛，刑事部分不予減刑及緩刑，依乘機性交、竊盜等罪嫌，判處陳有期徒刑3年2月與拘役30天，拘役部分得易科罰金。

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(中時電子報)