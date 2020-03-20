李榮浩哀怨曝造型用刺青根本洗不掉。（圖／翻攝自lironghao85 IG）

34歲歌手李榮浩去年9月和交往5年的楊丞琳結婚，常在社群網站分享近況的他，今(20日)凌晨突然曬出一張自己裸著上半身的照片，自曝為工作需要貼了假刺青，造型師還掛保證回家「一搓就掉了」，沒想到過了半個月他皮都搓破了，根本去不掉，笑翻眾人。

李榮浩去年7月生日時向楊丞琳求婚成功，兩人9月到合肥領證，成為正式合法夫妻，兩人不急著辦婚禮，楊丞琳對婚禮有「3不1沒有」的要求，即是不要海島、不丟捧花、不要花童，更沒有伴娘、伴郎，但為了延續幸福，願意打破規則丟捧花。

而李榮浩昨在IG曬出自己上身突然刺了大片老虎刺青的照片，哀怨說貼的時候造型師保證說：「沒事，李老師你就放心貼，晚上回去洗個澡，一搓就掉了」，怎知他從當晚開始每天搓洗，半個月過去根本沒洗掉，皮還破了好幾次，網友虧：「這說明質量好」、「好慘但我笑翻」、「用乳液抹在上面搓搓看」、「還好貼的不是Hello Kitty」。

(中時電子報)