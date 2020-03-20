台股還在8600點以上，為何中央銀行、金管會及財政部三大部會聯手出招求市？國泰金控20日發布國民經濟信心指標，3月民眾對台股信心幾乎是「崩跌」，首度有逾60％的受訪者認為未來半年台股會下跌，台股信心指數-41.2，創國泰金此調查以來，亦是10年來新低。

3月庶民信心幾乎全塌，民眾對現況及未來經濟信心繼2月之後，繼續下探，現況經濟樂觀指數-57.7，未來經濟樂觀指數-47.9，分創53個月及93個月的高點，回溯上一次民眾對現況及未來經濟信心全崩，是在2012年6月左右，當時因為歐債風暴正烈，全球股市不佳，台股也跌破7千點大關。

這次在新冠肺炎疫情蔓延全球下，3月國泰國民經濟信心調查，有65.2％的受訪者預期未來半年經濟會比現在更惡化，且有逾5成的受訪者現在就覺得就業困難，且未來半年也會很困難。

不看好經濟、股市及就業，民眾消費意願也大幅滑落，以往一直撐住經濟動能的大額消費意願，也在3月急降，43.6％的受訪者會降低大額消費，即如出國旅行、血拼、上館子意願都下降，非耐久財大額消費意願指數-27.1，創2012年11月之後，即88個月來低點，但可能也因為這些行為，在疫情嚴重時亦不能做，導致民眾消費意願下降。

不過，國人一向有「富貴險中求」的傾向，因此3月還是有22.2％的受訪者有意願將現金轉進台股，同時間29.1％的受訪者是意願下降，整體台股風險偏好指數-6.9，僅13個月低點，但也差異不大，是信心崩跌中，相對頑強的指標。

(工商 )