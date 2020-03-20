美股消息面：

1.原油價格跌深反彈，以及美國總統川普表示他將適時介入沙國和俄羅斯之間的石油價格戰，受此激勵，周四晚間油價漲幅擴大。周四美國期油收漲4.85美元或24%，為每桶25.22美元，盤後價格更暴漲35%。倫敦布蘭特期油漲3.59美元或14.4%，為每桶28.47美元。惟市場人士認為新冠狀病毒疫情重創全球需求，當前油價反彈恐將只是曇花一現。

2.美國勞工部周四公布，因新冠狀病毒疫情爆發迫使服務業裁員，上周初次請領失業救助金人數較前一周大增7萬人，增至28.1萬人，遠超出市場預估的22萬人，並創下兩年半來新高及2012年以來最大單周增幅。分析師預估，美國下周的初次請領救助金人數恐將突破150萬人，創下歷史新高記錄。

3.英國央行緊急宣布降息，將基準利率從0.25%調降至0.1%，並將購債規模提高2,000億英鎊，至6,450億英鎊。

4.紐約證券交易所（NYSE）宣布下周起暫時關閉交易大廳，全面轉為電子交易。

5.聯準會周四宣布與澳洲、巴西、丹麥、南韓、墨西哥、挪威、紐西蘭、新加坡和瑞典等9個國家的央行建立美元流動性互換額度，以確保全球金融體系的美元供應無虞。聯準會與澳洲、巴西、南韓、墨西哥、新加坡及瑞典，分別達成最高為600億美元的互換新額度，與丹麥、挪威與紐西蘭分別達成最高為300億美元的美元互換額度。新的互換額度安排為期最少6個月。

(時報資訊)