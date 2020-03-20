疫情持續延燒、台灣周三新增23例也創單日新高，加上周三美股又大跌，台股周四仍在恐慌賣壓下，下跌537點收在8681點，成交量為2697億元。

解鈴還需繫鈴人，各國雖極力出手救市、有助於減緩疫情所帶來的傷害、以及疫情過後加速景氣回溫，不過波段要止跌關鍵仍是在疫情何時見高峰慢慢控制住。

目前各國包括我們台灣已開始加強防疫措施甚至祭出鎖國、封城政策，雖短期對經濟衝擊較大，但絕對有助於未來疫情控制。現在只能期待未來2~4周疫情能夠陸續見高峰逐漸控制下來，則股市就會隨時領先見到低點往上急彈依坡上去，之後再築底。

台股部分，據前六次國安基金進場時機都是在十年線上下，所以當周四台股跌破十年線之後，國安基金宣佈進場護盤。若依過去國安基金進場護盤，只有2000年10月和2008年9月因景氣大衰退國安基金進場還套牢一段之外，其餘都是在買在中長期相對低檔。

不過縱使2008年金融海嘯當年拉長時間來看，國安基金最後仍是解套獲利。所以中長期而言，跟著國安基金在十年線以下分批逢低買好股，頂多被短套，最後都是解套大賺達到財富重分配。

(時報資訊)