家登(3680)去年受惠EUV POD(極紫外光光罩盒)出貨增加，2019年營運創新高；全年淨利歸屬母公司業主2.24億元，年增逾10倍，EPS 3.25元。

家登精密公布2019年財報，合併營收約23.75億元，年成長約45%；毛利率約為31%，較前年的23%提升8個百分點；稅後淨利為2.35億元，較前一年0.2億元上升1053%；淨利歸屬母公司業主2.24億元，年增率1076%，EPS 3.25元。

2019年家登半導體本業成長動能強勁，全年無淡季，第一季就擺脫往年營運魔咒，高階製程新產品出貨成長；第二季家登突破量產瓶頸，第三季適逢高階製程量產時代來臨，單月營收屢創新高。半導體載具整體表現為家登成立21年來最佳表現，全年整體獲利表現創新高。

2019年家登除了持續擴展市佔，也持續耕耘新客戶，晶圓載具產品目前在大中華地區已經擁有超過數十家客戶，通過認證客戶家數雙位數成長，橫跨半導體產業前後段供應鏈。高階光罩載具並帶動整體獲利表現。

步入2020年，家登表示，儘管面對全球政治、經濟及健康議題動盪不安的局勢，皆未影響家登公司正常營運與產能，家登在確保員工健康安全的前提下，全面快速完成廠區擴建之部署，包含人員、材料、設備已然到位。家登相信先進製程成長的趨勢不變，待全球局勢穩定後，家登擴廠之產能足以支應全球大客戶先進製程光罩及載具的全面出貨。

家登2019年業績創新高，全年配息亦攀高，2019年度上半年每股配發現金股息約0.95元，下半年度擬每股配息1.1元。

(時報資訊)