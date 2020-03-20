微軟（Microsoft）推出Microsoft Teams三周年，微軟Microsoft 365事業副總裁Jared Spataro預告將推出Teams的全新功能，同時，在目前持續肆虐全球的COVID-19新冠肺炎疫期間，Teams也在各地協助不僅是企業、包括醫護及政府、教育機構的需求。

Jared Spataro表示，在疫情蔓延下，遠距工作、在家上班等需求攀升，進一步推助了Microsoft Teams的使用者從每天超過1,300萬人、每周超過1,900萬人的數量，至3月18日為止已增長為每日達4,400萬人的用戶數，除了《Fortune》排行全球100大企業中的93家企業都使用Microsoft Teams，其亦擁有20個超過10萬用戶數的客戶，如Ernst & Young、SAP、Continental AG及Accenture等。

同時，使用Microsoft Teams會議及通話功能的使用已呈5倍增長，至於透過手機裝置使用Teams也成長了2倍。

在COVID-19疫期間，微軟已要求約5萬名員工不進公司、採用遠端工作。在其它國家，如義大利Bologna大學的教授亦分享該校在4天內將90％的課程轉採用Teams，而在美國賓州聖路克大學健康網路平台（St. Luke’s University Health Network）的醫生亦透過 Teams與患者進行視訊諮詢，以避免醫護與患者間的感染風險。另在日本，大阪市則將4月透過使用Teams為其數百名新進職員進行入職訓練。

此回微軟發布的Microsoft Teams新功能，包括在會議進行中增加與會中「舉手」提問功能、主動降低背景環境噪音如打字鍵入紀錄或訊息的聲音、支援離線收訊及回覆訊息及從會議中快速切換單獨聯天視窗等。

此外，Teams亦將透過與RealWear的頭戴式視訊設備整合，提供工程作業場域中的第一線人員，能以遠端連線方式進行溝通與協作、方便在現場完成作業。

另在醫護端常見的B2C遠端諮詢功能，甚至擴及客戶會議、求職面試等應用，Teams於3月初啟用的Bookings app已可快速輕鬆的進行安排與管理。

微軟亦進一步擴展支援Teams的設備認證、建構Teams生態圈，包括第一個通過認證的Yealink VC210，針對小型會議需求、整合了揚聲器、麥克風及鏡頭和Teams介面，便於安裝及管理。另Bose降噪耳機700 UC預計將於第二季下旬開賣。

(工商 )