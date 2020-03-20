近期美股重挫數千點、回檔幅度逾30％，然因美聯準會（Fed）緊急降息6碼、十年債殖利率低檔盤旋，台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，值此之際，現金收益再降低、只有股市能帶來較高報酬，目前S&P500本益比已回落至15倍以下，已超跌，留意三大疫情受惠產業，包括網路經濟、生技製藥、資料中心。

蘇聖峰指出，疫情擴散，導致多國經濟活動大幅放緩，全年經濟能見度偏低，預測隨時有大幅修正的可能，今年的美股企業獲利成長預期也降至0～1％，惟仍有一些創新科技產業成長性值得期待，看好復甦較快的5G、資料中心與軟體等科技題材，與較具防禦力的生技、電商與遊戲等遠距經濟類股。

就遠距經濟分析，包括網路醫療、遠距辦公、線上教育等產業，在疫情衝擊下，近期需求反而大幅提升；生技產業方面，疫情發酵，使藥物、疫苗與公衛議題驅動市場需求增溫，資金外流趨緩甚至出現流入，大型製藥與生技股普遍表示供應鏈的變化對公司營運影響微小，預估2020年大型生技股與製藥股分別擁有6％與10％的獲利成長。

資料中心亦是近期相對受惠的科技產業，包括Google、Facebook、Microsoft等大廠皆表示將增加雲端基礎設施之資本支出；綜上所述，網路經濟、生技製藥、資料中心堪為這波疫情下三大主要受惠產業。

(工商 )