秘魯自3月16日零時起全國進入緊急狀態15天，並全面暫停陸海空及河運的國際旅客運輸等措施至3月31日，導致正在秘魯境內觀光商旅的我國旅客行程受阻。在外交部與駐秘魯代表處連日努力之下，已有三個旅行團及部分自由行遊客（共72人）自費搭乘商業包機，於台北時間3月19日晚間11時起飛，20日清晨5時抵達美國邁阿密，再分別轉搭其他班機機返國。

外交部表示，根據我駐秘魯代表處掌握，目前我國在秘魯旅客尚有60人，分散在秘魯首都利馬(Lima)9人、外省景點庫斯科(Cusco)市42人及Arequipa市9人。部分國人已表達無提前離境的需求。我駐秘魯代表處將持續保持聯繫，提供國人必要協助。

摩洛哥、秘魯近日閃電宣布鎖國，外交部及相關駐外館處（包括駐法國代表處、駐秘魯代表處、駐杜拜辦事處）經與多方的協調，包括與相關國家的不同政府單位、相關旅行社、我國旅客等密切協調聯繫，才順利將我國旅客載離相關國家。

(中時 )