5G即將報到，針對過往「一呼百應」，多人混雜在同一個通話群，導致通訊效率不佳的傳統無線電對講機，台灣大(3045)布局多年物聯網，利用最適合IoT物聯綱通訊的700MHz頻段資源，為企業量身打造智慧解決方案，半年來順利將企業使用頻繁的傳統無線電升級為「智慧物聯無線電」，並加入消防救災、緊急醫療救護體系的調度通聯解決方案，不但大獲市場好評，同時可分群管理、設定個別權限的「智慧物聯無線電」，亦可作為現階段企業防疫神器。

隨著疫情發展已牽動全球局勢演變，加速台商回流趨勢，正是企業佈署IoT再創成長動能的最佳時機。台灣大企業用戶事業群商務長吳傳輝表示，台灣大與iCOM無線對講機總代理至鴻科技合作開發智慧解決方案，針對傳統無線電對講機常被詬病有通訊死角問題，現在搭載台灣大物聯網SIM卡，即可搖身一變成為「智慧物聯無線電」，再連上台灣大綿密涵蓋全台的網路服務優勢，不僅可幫助企業節省中繼台維運成本，也能大幅改善通訊品質的問題。

吳傳輝進一步指出，台灣大為iCOM智慧物聯無線電建置獨立的MDVPN(行動數據虛擬網路)專線維運，除了有助提升資訊安全，不易遭到佔頻干擾外，更有別於市面上其他服務可任意抽換SIM卡造成盜用疑慮，台灣大物聯網管理平台能自動偵測SIM卡異常狀況，搭配與企業用戶的API串接，用戶就能即時掌握設備、網路使用資料並做流量管理。

台灣大表示，全球都在摸索5G的技術發展與商業模式，但能確定物聯網平台將是對接5G未來的關鍵。台灣大經過多年經驗累積及耕耘佈局，旗下物聯網企業服務平台的合作對象已橫跨各個產業，包括國際知名車廠及銀行等，待5G第三季開台後，將可助力企業啟動全新5G商機。

(時報資訊)