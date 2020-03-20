原本維持0確診新冠肺炎病例的新竹市，20日在疾管署的全國嚴重特殊傳染性肺炎本土病例及境外移入病例地理分布中，繼19日的首例確診病例之後，今天再新增1例，據指出，該個案是日前參加歐洲旅行團的40歲民眾，居家隔離期間確診，未接觸到其他人，已送至醫院負壓病房隔離。

新竹市衛生局指出，此新確診病例是日前與旅行團遊歐洲，該團返國後同團有1人確診，此個案因此居家隔離，隔離期間並未接觸其他人，但這幾天出現咳嗽等症狀，送醫後經檢疫確診，症狀輕微，已收治負壓隔離病房。

中央流行疫情指揮中心昨天公布後，今天的全國地理分布圖中新竹市因此更新為2例，顏色也因此由淺綠轉為黃色。

而新竹市今年1月20日疫情傳開時，就一直超前部署，第1波疫情完全守住，但第2波全國的境外移入確診病例漸增，竹竹苗在這幾天都相繼破0。

其中，新竹市在昨天的第1例是從歐洲返國的留學生，在桃園機場入境時就篩檢確診直接送醫收治至負壓隔離病房，而第2例也是自歐洲返國，但也還好經調查沒有與其他人接觸，衛生局並籲請民眾無須過度恐慌，做好個人衛生防疫才是最重要的。

(中時 )