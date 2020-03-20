美元指數一度突破103，20日人民幣中間價下調530點報7.1052，至2008年3月12日以來最低，降幅創2020年2月4日以來最大。上一交易日中間價報7.0522，在岸人民幣上一交易日收報7.0910。

(旺報 )

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