人民幣中間價下調530點報7.1052 創近22年新低 09:332020/03/20 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元指數一度突破103，20日人民幣中間價下調530點報7.1052，至2008年3月12日以來最低，降幅創2020年2月4日以來最大。上一交易日中間價報7.0522，在岸人民幣上一交易日收報7.0910。 (旺報 ) #人民幣 #中間價 也許您會感興趣 推薦閱讀 2月人民幣存款餘額 創6年新低 17:132020/03/16 財經 《金融》2月OBU和DBU人民幣存款餘額2519.31億元，創6年新低 17:392020/03/16 財經 美突降息4碼 人幣價值凸顯 04:092020/03/17 焦點新聞 路透：人民幣中間價估開在7.0141元附近 09:172020/03/17 財經 美元指數逼近100大關 人幣中間價下調234點 09:282020/03/18 財經 人民幣中間價貶值234個基點 人行連續22日暫停逆回購 11:022020/03/18 財經 美元指數破百 人民幣中間價下調194點至7.0522 09:312020/03/19 財經 人民幣中間價貶194點 4個半月來新低 10:442020/03/19 財經 離岸人民幣貶逾7.1關口 大貶500點 11:502020/03/19 財經 恐慌擾動人心 陸股匯雙挫 04:102020/03/20 全球財經 財經熱門新聞 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 美疫情還要燒多久？ 白宮這文件曝光…川普壯膽破功 - 財經 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 即時 台積電大暴彈！台股猛飆逾300點 9千點到手 - 即時 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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