長榮集團創辦人過世後，其遺囑被主張無效，讓張國煒當初慘被拔職失業，連次子想買玩具都被兄長罵「家裡沒錢了你知不知道」，張國煒打圓湯回應，其實阿公有留點錢！如今遺囑判決出爐，張國煒將有可能得到高額遺產。

長榮集團已故總裁張榮發曾立遺囑，要讓張國煒接任總裁，但他當初僅任1日總裁後就慘遭拔除，其董事長一職也同樣被摘下，於是他便漸漸淡出，後來努力集資創辦星宇航空，如今是星宇航空的董事長，而本月16日經台北地院審理後判決，當初的遺囑有效，張國煒可望獨拿140億元的財產。

根據《鏡周刊》報導，張國煒記得有次出門時，小兒子想買玩具，大兒子聽了立刻訓斥，「每次出來都買玩具，你知不知道我們家已經沒有錢了，爸爸沒有工作，我們家沒有錢了啦！」他只好打圓場說：「沒關係啦！阿公還有留一點給我。」

如今對照法院在16日的宣判，長榮集團已故總裁張榮發生前所立的密封遺囑有效，因此這個「阿公還有留一點」，將有可能是高達140億元的財產。

(中時電子報)