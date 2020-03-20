My brother safe, stop saying he got the rona. Thank you.



- Management — Imani McGee-Stafford (@imanitrishawn_) March 20, 2020

就在湖人確定兩名球員新冠病毒檢測陽性之後，美國當地就開始謠傳，湖人中鋒麥基就是其中1名確診球員，也讓麥基的親友飽受歧視與謠言困擾，逼得麥基的妹妹印梅吉趕緊發推，「我哥哥是安全的，請勿亂傳他感染新冠肺炎，謝謝！」

隨後《Yahoo Sports》資深記者海恩斯爆料，麥基的新冠病毒檢測結果呈現陰性，也直接證實麥基妹妹的說法，畢竟當前NBA決定不會公布確診者的姓名，像是20日唯一確認感染的塞爾提克後衛斯馬特，也是自己在推特上宣告新冠確診。

只是這樣一來有利有弊，儘管不公布確診名單可以保護各自隱私權，NBA總裁席爾佛卻已坦承，NBA球員屬於超級傳播者，因為他們經常會跟很多人進行接觸，加上經過鍛鍊的運動員身體，很有可能出現無症狀感染，造成疫情無法控制。

更麻煩的是，就算各隊並未公開確診名單，外界卻開始針對每個有嫌疑的球員胡亂傳出中鏢謠言，造成沒有感染新冠病毒球員相當大的困擾，這次麥基妹妹親自出現澄清，就是最佳實例，或許NBA也該開始考慮一下到底該不該公布了。

湖人替補前鋒杜德利隨後也在電視節目當中公開澄清，「我的感覺很棒，我的檢測結果並非呈現陽性，醫生沒有通知我確診。」代表又有一名湖人球員沒有確診，也讓湖人可能確診球員名單越來越少。

(中時 )