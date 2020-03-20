許家印蟬聯全球房地產首富 川普的11倍 10:102020/03/20 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 胡潤研究院20日發佈《2020胡潤全球房地產富豪榜》（Hurun Global Real Estate Rich List 2020），62歲的恒大集團董事局主席許家印以2310億元(人民幣，下同)蟬聯全球房地產首富，是川普的11倍。 前十名中有8位企業家來自中國，此外，前三名企業家都是中國的，他們是許家印（恒大，2310億）、李嘉誠（長江實業，2000億）、楊惠妍家族（碧桂園，1890億）。 (旺報 ) #房地產 #全球 #恒大 #2020 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 李英宏自認好色「性」很重要 秀大尺度18禁照 21:462020/03/17 娛樂 髮妝之鑰搶攻頭皮保養 推出熊果養髮菁萃3.0 22:052020/03/17 消費 《熱門族群》IC設計2020難敵疫情來攪，成長面臨挑戰 08:022020/03/18 財經 2020台北國際書展決定停辦 門票全額退費 10:282020/03/18 生活 《傳產》疫情變數大，房市三寶將異軍突起 11:422020/03/18 財經 李英宏不要臉發片 因禍得福帥剪「栗子頭」 12:142020/03/18 娛樂 疫情影響持續「2020金馬奇幻影展」宣布停辦！ 16:052020/03/18 娛樂 疫情爆發前 資誠：31％台企看好2020 19:212020/03/18 財經 《半導體》十銓全鏡面電競發光記憶體，獲紅點設計大獎 15:232020/03/19 財經 2020下半年最容易脫離單身的星座 00:332020/03/20 運勢 財經熱門新聞 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 一場殺戮！老謝4字曝散戶心魔 - 財經 爭取到了！中壽今年將發現金股利 - 財經 - 工商 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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