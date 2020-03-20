胡潤研究院20日發佈《2020胡潤全球房地產富豪榜》（Hurun Global Real Estate Rich List 2020），62歲的恒大集團董事局主席許家印以2310億元(人民幣，下同)蟬聯全球房地產首富，是川普的11倍。

前十名中有8位企業家來自中國，此外，前三名企業家都是中國的，他們是許家印（恒大，2310億）、李嘉誠（長江實業，2000億）、楊惠妍家族（碧桂園，1890億）。

(旺報 )