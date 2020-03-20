台中市都發局長黃文彬在臉書發文「病毒也許可怕，但家人間的愛，無敵」，感動很多人。（摘自黃文彬臉書／盧金足台中傳真）

台中市政府都市發展局長黃文彬的兒子17日從美國返台，18日出現身體不適症狀，醫生判斷因自美返台，住院收容留觀檢驗，20日初採檢驗結果出爐為陰性。愛子心切的黃文彬今天終於稍為安心，在臉書發文「病毒也許可怕，但家人間的愛，無敵」，感動很多人，他表示，感謝大家的祝福和關心，因尚需二次檢驗，若二採也為陰性，較無風險，近日也能解除居家自主健康管理的狀態，返回市府處理公務。

全球疫情拉警報，黃文彬因為兒子自美返台，雖然父子沒接觸，但他自行拉高防疫層級，自行在家自主隔離，居家辦公，不影響公務。

黃文彬說，感謝大家的關心和祝福，身為父親對兒子的關心，天下父母心，防疫優先，親情不受影響，孩子也很有警覺性，防疫觀念化為行動，檢驗結果出來，大家安心。

新聞局長黃國瑋表示，黃文彬原正進行14天自主健康管理、居家辦公，如今兒子初驗結果為陰性，目前尚需二次檢驗，若二採也為陰性，則較無風險，而黃文彬近日也能解除居家自主健康管理的狀態，返回公務，不影響公務。

黃文彬昨在臉書發文為人父「真情告白」，道出一名爸爸心聲，一席「病毒也許可怕，但家人間的愛，無敵」的話，感動眾多網友，紛喊爆哭與加油。

其中，有名網友上傳兒子的畫作鼓勵黃文彬局長，「看過您的文章後，我更是珍惜此刻和家人擁有的」，黃文彬局長也回覆：「謝謝你的暖文，讓我有更大的勇氣面對困難」。

目前黃文彬兒子需再二檢，若結果也是陰性，黃文彬兒子警報解除，就不用再居家自主健康管理，近日就可以返回公務。

衛生局長曾梓展指出，市府16日已啟動加嚴防疫措施，進入市府必須戴口罩、量額溫、消毒雙手並實名登記，相關會議及公務行程，同仁均戴口罩，並採間隔座位降低風險；他也呼籲民眾，勤洗手、避免碰觸眼口鼻、量體溫、充足睡眠，就是最好的防疫妙招。

(中時 )