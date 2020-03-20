大陸A股20日開盤，滬指漲0.92％，深成指漲1.31％，創業板指漲1.53％，板塊大面積飄紅，尤其，電子、建材、特斯拉等概念股漲幅領先。機構表示，目前系統性風險仍在，待風險釋放後再介入。

山西證券指出，A股方面，全球流動性緊張的局面仍未緩解，A股也有回調壓力；山西證券認為，目前屬於系統性風險，建議投資者短期規避風險，適當降低水位，待風險完全釋放後再行介入。

山西證券表示，與全球其他資本市場相比，A股無論是基本面還是估值均具備比較優勢，仍舊看好A股的中長期表現。黃金價格的穩定可作為全球流動性緩解的重要參考。

海通證券則表示，現在的點位只有2600多點，市場向下的空間越來越小，疫情導致經濟金融危機的風險不大，但A股未來數月的走勢或更多呈現區間震盪，因此，遇到急跌行情，可以適當買入，也可以採用指數定投的方式，逐步買入，一旦全球疫情消散，大陸可能會有最強勁的表現。

東吳證券表示，堅定看好5G網絡建設以及新基建產業投資機會：從5G建設周期角度來講，今年進入5G建設的高峰期，5G基地台、射頻天線、光模塊以及PCB等環節將持續受益；從政策角度來講，5G及大數據為代表的新基建速度加快，也將帶動雲端運算以及IDC為代表的流量基建投資機會；從產業環節來講，電信系統商作為網路建設的主力，設備商作為重要抓手，也值得重點關注。

另外，港股方面，開盤恆指高開2.02％，收復22000點關口，國企指數漲2.57％；其中，中國移動、中海油、華潤置地漲逾5％，中國聯通漲逾3％；內房股反彈，碧桂園、融創中國漲逾5％。

(旺報 )