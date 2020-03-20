桃園長青學苑、市民活動中心、社區班隊23日起停止服務 09:562020/03/20 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為避免群聚感染，桃園市長鄭文燦宣布，長青學苑、社區各類班隊活動、市民活動中心、親子館23日起暫時停止服務。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為避免群聚感染，桃園市長鄭文燦宣布，長青學苑、社區各類班隊活動、市民活動中心、親子館23日起暫時停止服務。至於校園部分，這學期都暫停外借舉辦活動，戶外操場至3月底也暫停外借。至於國民運動中心，則是加強發燒篩檢，若有發燒不得進入。 鄭文燦表示，除了公有場館暫停外，針對居家檢疫民眾需求，市府已經準備2家防疫旅館，有300間房間，目前使用約100間。另外針對居家檢疫、隔離的親友，也會推出友善旅館，房價將低於1500元，甚至1000元，讓檢疫、隔離者住在家裡，親友住在旅館。 (中時 ) #活動 #中心 #檢疫 #旅館 #鄭文燦 也許您會感興趣 推薦閱讀 外勞引進居家檢疫14天 不強迫雇主付薪、外勞最高可領1萬4補償 18:422020/03/17 生活 港澳下重手 入境者一律隔離14天 04:092020/03/18 焦點新聞 視察國軍醫院 鄭文燦：目前居家檢疫政策算成功 13:482020/03/18 政治 防疫旅館供不應求 將改採「不須檢疫者」去住旅館 13:072020/03/19 生活 民眾瘋搶物資 鄭文燦：民生供應充足 沒必要 16:362020/03/19 生活 居家檢疫關懷包藏好康 有搶手物資「酒精」 16:392020/03/19 生活 獨家》網路填寫居家檢疫資料卻消失 民眾憂心成防疫漏洞 16:572020/03/19 生活 防疫旅館排不到？ 新北百家旅館推「家屬安心價」 19:022020/03/19 政治 感謝口罩國家隊 鄭文燦為2工廠打氣 19:592020/03/19 生活 大量科技國造熱像儀 獲鄭文燦肯定 04:102020/03/20 產業特刊 生活熱門新聞 好市多爆發搶購潮 網驚呼這4樣食物「末日必備」！ - 生活 弟想買玩具遭哥斥「家裡沒錢」 張國煒回應了 - 生活 出國玩的人都是回台才出現症狀？背後真相曝光 - 生活 返台遭謾罵 美留學生痛訴：很抱歉但我要回家 - 生活 自陸返台學生不適篩檢 北部某國中預防性停課一天 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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