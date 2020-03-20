為避免群聚感染，桃園市長鄭文燦宣布，長青學苑、社區各類班隊活動、市民活動中心、親子館23日起暫時停止服務。至於校園部分，這學期都暫停外借舉辦活動，戶外操場至3月底也暫停外借。至於國民運動中心，則是加強發燒篩檢，若有發燒不得進入。

鄭文燦表示，除了公有場館暫停外，針對居家檢疫民眾需求，市府已經準備2家防疫旅館，有300間房間，目前使用約100間。另外針對居家檢疫、隔離的親友，也會推出友善旅館，房價將低於1500元，甚至1000元，讓檢疫、隔離者住在家裡，親友住在旅館。

(中時 )