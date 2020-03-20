「購物天后」郁菁過去曾有一段失敗的婚姻，但一年過去，她已經這段感情中走了出來。近日她在節目《新聞挖挖哇》大談前夫的種種惡行，甚至汙衊她是「李宗瑞偷拍影片」裡的其中一名女主角，還在同事家出手打人，主持人鄭弘儀聽完後也直搖頭，認為這太超過了！

某天郁菁質問前夫是不是有外遇，但對方打死不承認，反過來冤枉她出軌，並拿出一段「李宗瑞偷拍影片」佐證，直指郁菁就是影片中的女主角，郁菁詫異地說：「所有同事都知道，我就是上班、下班、買菜跟接小孩。」

郁菁看了影片，由於畫質相當模糊，她問前夫為何這樣覺得，而對方則說：「你看，這件牛仔褲你也有一件！」郁菁心想：「每件牛仔褲不是都長一樣嗎？」接著前夫還跑去衣櫥裡拿出她的白色內衣，並說：「這你也有一件。」讓郁菁有理說不清。

郁菁當下覺得冤枉，便去同事家訴苦，結果前夫不久後也來找人，不過她不願意回家，前夫聽完後立馬掐住她的脖子往牆上撞，隨後一腳猛踹肚子，導致她身上多處瘀血。

即便如此，郁菁當下為了不讓孩子成為單親家庭仍沒打算離婚，但她事後想通了，覺得大人若沒從感情的低潮中走出來，那麼孩子才是最可憐的，最終釋懷離婚。

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(中時電子報)